Кремль отреагировал на статью FT о планах России задешево скупать активы западных компаний

Публикация газеты The Financial Time о «тайной просьбе» Кремля подготовить законопроект, который позволит скупать активы зарубежных компаний по «бросовым ценам», не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В материале утверждается, что власти России якобы намерены не просто затруднить уход западных компаний из страны, но и пойти выкуп их собственности по заниженной стоимости для последующей перепродажи отечественным игрокам.
FT приводит слова самого Пескова о том, что правительство РФ «более чем приветствует» западных инвесторов и компании. Однако многие из них или полностью прекратили выплату зарплат или покинули рынок с огромными потерями.