«Какие-то обещания». Политолог Куликов оценил решение ЕП по интеграции Украины

Европейский парламент (ЕП) принял резолюцию, призывающую начать процесс интеграции Украины в НАТО после завершения конфликта. Информация об этом размещена на официальном сайте.
Инициативу поддержали 425 депутатов, 42 воздержались от голосования, а 38 выступили против. В тексте документа говорится, что процесс вступления начнется после окончания конфликта и будет завершен «как можно скорее».
Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук поблагодарил европарламентариев за проделанную работу.
«Я благодарен членам Европарламента <…> за поддержку присоединения Украины к НАТО <…> Спасибо за принятие резолюции в поддержку интеграции Украины в Альянс», – прокомментировал он.
Руководитель исследовательской компании Europe Insight, политолог Андрей Куликов заметил в беседе с «Политикой Сегодня», что решения Европарламента имеют исключительно рекомендательный характер и ни к чему не обязывают.
«В общем-то решения принимаются странами-членами НАТО, и я не думаю, что Европарламент сыграет более-менее заметную роль. Все-таки вопрос несколько сложнее, чем просто политическая позиция ЕП», — объяснил собеседник издания.
По мнению аналитика, резолюция ЕП является лишь очередным примером информационной кампании по поддержке Украины, поскольку очевидно, что конечное решение о вступлении Киева в НАТО будут принимать не евродепутаты.
В то же время руководство западных стран ведет активную дискуссию вокруг предоставления Киеву гарантий безопасности, заметил эксперт. Однако никто из них не знает, в какой форме, когда и будет ли вообще это сделано.
«Какой-либо определенности нет. <…> Это, наверное, неприятно для Украины, поскольку президент Владимир Зеленский неоднократно говорил о том, что он ждет конкретных и решительных действий. Не просто каких-то обещаний и торжественных заявлений, а конкретных шагов», — резюмировал аналитик.
Ранее военный эксперт и политолог Яков Кедми рассказал о будущем Украины после окончания проведения специальной военной операции.