СМИ: глава ГУР минобороны Украины Буданов был ранен в результате ракетного удара 29 мая

Начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов был ранен в результате удара ВС РФ по зданию его ведомства. Об этом РИА Новости рассказал сотрудник российских силовых структур со ссылкой на источники в украинской разведке.
Отмечается, что российская ракета поразила соседний с Будановым кабинет. После получения ранения глава ГУР МО Украины был доставлен в польский Жешув, откуда на американском самолете эвакуирован в Германию.
По информации источника, в настоящее время Буданов в тяжелом состоянии находится в госпитале в Берлине.