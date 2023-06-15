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СМИ: глава ГУР минобороны Украины Буданов был ранен в результате ракетного удара 29 мая

Армия
СМИ: глава ГУР минобороны Украины Буданов был ранен в результате ракетного удара 29 мая

Начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов был ранен в результате удара ВС РФ по зданию его ведомства. Об этом РИА Новости рассказал сотрудник российских силовых структур со ссылкой на источники в украинской разведке.

Отмечается, что российская ракета поразила соседний с Будановым кабинет. После получения ранения глава ГУР МО Украины был доставлен в польский Жешув, откуда на американском самолете эвакуирован в Германию.

По информации источника, в настоящее время Буданов в тяжелом состоянии находится в госпитале в Берлине.

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