Global Times: Макрон попросился на саммит БРИКС по указанию из Вашингтона

Крупнейшее англоязычное издание Китая Global Times в редакционной статье проанализировало причины заявки французского президента Эммануэля Макрона на участие в предстоящем саммите БРИКС. По мнению китайских аналитиков, Франция должна осознавать, «насколько глубока пропасть между западными и не западными странами, и насколько зыбко взаимное доверие».
В специальной редакционной статье Global Times сообщило — накануне, по данным французских СМИ, президент Макрон попросил своего коллегу из Южной Африки Сирила Рамафосу пригласить его на саммит БРИКС, запланированный на август.
«Москва сразу же попросила Париж предоставить объяснение — хотят ли французы еще раз установить какой-то контакт, чтобы продемонстрировать свою активность? Или это какой-то "троянский конь"? — указало GT. — Первой реакцией многих на эту идею было то, что они сочли ее смелой или даже "сумасшедшей"».
Все страны-члены БРИКС — это растущие экономики, они представляют интересы развивающихся стран в международном сообществе, напомнили китайские эксперты.
«Возможно ли, чтобы Франция, сама будучи развитой страной, приняла участие в саммите БРИКС? Какую химическую реакцию это вызвало бы? Здесь в дело вступает множество специфических и сложных факторов — в контексте растущего разделения между Севером и Югом, Востоком и Западом, а также усиливающейся конфронтации между лагерями» — считает GT.
Ранее Макрон подчеркнул, что Европа должна стремиться к «стратегической автономии», да и у Парижа есть традиции независимой дипломатии, напомнила газета.
«Если Франция действительно сможет стать мостом между различными лагерями в мире разногласий, это подчеркнет ее международный статус, и, возможно, создаст исторические достижения. По крайне мере, у Макрона явно есть такие амбиции, и он предпринимает эти попытки» — замечают эксперты.
Однако, откровенно говоря, опасения России совсем не лишни, считают аналитики.
«Франция должна осознавать, насколько глубока пропасть между западными и не западными странами, и насколько зыбко взаимное доверие. Это проявилось на фоне украинского конфликта, а также во всеобъемлющем сдерживании и подавлении Китая со стороны США» — уверено GT.
После апрельского визита Макрона в Китай он открыто призвал Европу добиваться большей стратегической автономии. Формулировка сама по себе вызвала нешуточные споры, подобные цунами, в Европе и США, напомнили аналитики.
«К такому обострению привели всего несколько слов. Поэтому легко предсказать, что сопротивление, с которым мы столкнулись, было бы куда большим, если бы были предприняты некие действия. У многих есть большие сомнения, в какой степени Франция может действовать по собственной воле. Ведь ей все еще приходится подчиняться решительному мнению Вашингтона» — подчеркнула газета.
По мнению издания, странам БРИКС стоит «всесторонне и тщательно» рассмотреть просьбу Макрона.
«Одно можно сказать наверняка — это показало огромное влияние механизма сотрудничества БРИКС. [...] Но может ли "БРИКС +" открыться для развитых стран, таких как Франция, исходя из ее огромного влияния в развивающихся странах? Этот вопрос члены БРИКС должны серьезно рассмотреть» — считает Global Times.
В любом случае, указали эксперты, такие шаги не должны влиять на прагматичное сотрудничество самого механизма БРИКС.
«В отличие от узкого круга, подобного "Большой семерке", механизм БРИКС — это формирующаяся платформа для глобального управления. Она стоит на принципах открытости, сотрудничества и взаимовыгодных результатов. И формирует единое, равное и сбалансированное глобальное партнерство в области развития» — заключило GT.
Ранее политолог Алексей Кочетков рассказал, что БРИКС уже сейчас стал серьезным конкурентом для «Группы семи».