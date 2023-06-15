Global Times: Макрон попросился на саммит БРИКС по указанию из Вашингтона

Крупнейшее англоязычное издание Китая Global Times в редакционной статье проанализировало причины заявки французского президента Эммануэля Макрона на участие в предстоящем саммите БРИКС. По мнению китайских аналитиков, Франция должна осознавать, «насколько глубока пропасть между западными и не западными странами, и насколько зыбко взаимное доверие».