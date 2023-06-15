«Бесцеремонно вмешиваются в личную жизнь народов»: Пригожин высказался о влиянии США на ситуацию в Судане

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отреагировал на запрос телеканала CNN касательно ситуации в Судане. По словам создателя «оркестра», в преступлениях на территории африканского государства виноваты американцы.
Глава ЧВК «Вагнер» подчеркнул, что раньше африканская республика была одной из самых спокойных во всем мире. Не было необходимости носить с собой оружие, прогуливаясь по улицам Хартума, а жители улыбались и кланялись при встрече.
«Девочек и женщин насилуют по вашей вине, господа пропагандисты из CNN, потому что вы обманываете мир и говорите, что американцы это хорошо, а американцы бесцеремонно вмешиваются в личную жизнь народов, абсолютно хамски уничтожают их ценности. Омар аль-Башир (экс-президент Судана. — Прим. ред.) сидит потому, что вы сунули свой грязный нос в суданские дела», — передает ответ Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» опроверг слова суданского генерал-лейтенанта Ясира аль-Атты, утверждающего, что бойцы «оркестра» находятся в Судане и принимают участие в конфликте на стороне Сил оперативной поддержки. Пригожин подчеркнул, что «музыканты» давно покинули африканскую страну.