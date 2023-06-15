Действующее руководство Австралии хочет помешать России построить посольство недалеко от местного парламента. На это указали обозреватели Le Figaro.
Австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе заверил, что власти готовы принять новые законы, лишь бы избежать возведения здания. Известно, что земля арендована Москвой уже 15 лет, а Канберра потерпела фиаско в попытках аннулировать договор.
«Правительство получило очень четкие рекомендации по безопасности о риске, который представляет присутствие нового российского представительства столь близко к парламенту», — процитировали Альбанезе в газете.
Ранее по этому поводу высказался представитель Кремля Дмитрий Песков. Он заметил, что Австралия двигается в фарватере русофобской истерики. По его словам, страна хочет «стать отличницей» в этом отношении.