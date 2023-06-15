Политолог Фененко объяснил, для чего Блинкен так стремится поехать в Пекин

Госсекретарь США Энтони Блинкен отправится в Китай с целью выиграть время из-за ситуации вокруг Тайваня. Так считает доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Фененко.
Собеседник РИА Новости объяснил, что американские власти не успели сформировать сухопутную армию, которая «могла бы противостоять» китайской стороне. По его мнению, Вашингтон будет пытаться «накачать» соседей Пекина до способности вести борьбу.
«Слишком далеко зашла американо-китайская конфронтация. Я думаю, что главная цель визита — затянуть время и выиграть время для американцев в конфронтации вокруг Тайваня», — допустил Фененко.
Ранее стало известно, что госсек США будет работать в Пекине в период с 18 по 19 июня. Это станет первым визитом Блинкена в КНР с 2018 года. Такой информацией поделились в Госдепартаменте.