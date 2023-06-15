Юшков назвал факторы, которые могли повлиять на подорожание газа в Европе

Напомним, ранее Игорь Юшков прокомментировал европейскую идею использовать под свои запасы газа украинские подземные хранилища. По мнению эксперта, этот замысел имеет смысл воплощать в жизнь только в том случае, если европейцы планируют ввести полное эмбарго на поставки российского трубопроводного газа. Но тогда, воспользоваться украинскими хранилищами для своих запасов голубого топлива Евросоюз сможет только один раз, и то не факт, что украинцы не начнут откачивать европейский газ из своих ПХГ для собственных целей, предупредил Юшков.