Юшков назвал факторы, которые могли повлиять на подорожание газа в Европе

Подъем цены на газ в Европе, наблюдающийся на протяжении последних дней, может быть вызван несколькими факторами – от увеличения спроса на голубое топливо в азиатских странах до желания европейцев по максимуму запастись недорогими энергоносителями.
Такое мнение в разговоре с RT высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Ранее стало известно, что стоимость газа на европейских биржах продолжает повышаться и в четверг, 15 июня, цена на голубое топливо впервые за последние два месяца превысила уровень в 500 долларов за тысячу кубометров.
По мнению Игоря Юшкова, это может быть следствием увеличения спроса на газ в Азии, и в первую очередь в Китае.
Также влияние на ситуацию могло оказать потепление в европейском регионе, в результате которого европейцы начали потреблять меньше энергоносителей. Причем интересно, что вслед за ростом цены на газ в Европе увеличились и объемы закупки голубого топлива, отметил эксперт.
«Компании пытались поймать низ цены для того, чтобы купить газ в подземные хранилища как можно дешевле. Сейчас, когда пошла цена вверх, спешат еще больше купить для того, чтобы не покупать по более высоким ценам для закачки в подземные хранилища», – объяснил происходящее Юшков.
Напомним, ранее Игорь Юшков прокомментировал европейскую идею использовать под свои запасы газа украинские подземные хранилища. По мнению эксперта, этот замысел имеет смысл воплощать в жизнь только в том случае, если европейцы планируют ввести полное эмбарго на поставки российского трубопроводного газа. Но тогда, воспользоваться украинскими хранилищами для своих запасов голубого топлива Евросоюз сможет только один раз, и то не факт, что украинцы не начнут откачивать европейский газ из своих ПХГ для собственных целей, предупредил Юшков.