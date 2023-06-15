«Приватизация 2.0». В России готовятся к новой волне продажи госсобственности

При имеющемся дефиците государственного бюджета — от 2 до 3% ВВП в 2023 году — на первый план выходит необходимость его наполнения. В то же время правительство проводит политику сокращения социального неравенства, что в свою очередь требует увеличения расходов. Эти затраты можно было бы обеспечить за счет увеличения госзаимствований и продажи части государственных предприятий, предложил Греф.