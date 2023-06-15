«Приватизация 2.0». В России готовятся к новой волне продажи госсобственности

В России продолжают обсуждать возможность проведения приватизации — на этот раз идею положительно оценили и в Кремле: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что механизм передачи госсобственности в частные руки в экономическом блоке правительства «поддерживают многие».
«Такие идеи действительно постоянно на повестке дня. Дальше это вопрос рентабельности. Главное — это не разбазаривать государственное добро за бесценок. Но то, что оно должно в итоге попасть в частные руки и стать более прибыльным, более эффективным, создавать новые рабочие места — это однозначно», — сказал Песков журналистам.
В апреле 2023 года глава ВТБ Андрей Костин предложил перезапустить приватизацию. По его мнению, это позволит сформировать новую модель роста российской экономики. Почти два месяца назад в Кремле инициативу сочли «интересной», но исключили подобные обсуждения в правительстве.
Некоторые эксперты и вовсе усомнились в том, что решение приведет к стратегическому успеху, и допускали преимущества приватизации лишь в краткосрочной перспективе, невольно проводя параллель с опытом девяностых годов.
Теперь же идея Костина получила новое прочтение: на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) помощник президента РФ Максим Орешкин отметил, что поддерживает приватизацию, когда государство выходит из неэффективных активов с пользой и выгодой для себя. Аналогичное заявление сделала и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
«Я считаю, что, конечно, нужно приватизировать. У нас есть, что приватизировать без ущерба стратегическим интересам», — заявила Набиуллина в рамках дискуссии на ПМЭФ.
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью РБК также поддержал предложение Костина. Собеседник издания подчеркнул, что на сегодняшний момент есть необходимость в решении сразу двух задач посредством приватизации: это структурная перестройка экономики и фискальные цели.
При имеющемся дефиците государственного бюджета — от 2 до 3% ВВП в 2023 году — на первый план выходит необходимость его наполнения. В то же время правительство проводит политику сокращения социального неравенства, что в свою очередь требует увеличения расходов. Эти затраты можно было бы обеспечить за счет увеличения госзаимствований и продажи части государственных предприятий, предложил Греф.
Когда будет приватизация в РФ?
При обсуждении возобновления приватизации в России возникает вопрос о ее экономической целесообразности, обратил внимание в беседе с «Политикой Сегодня» руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития, экономист Никита Масленников. Эксперт допустил, что правительство действительно рассматривает возможное проведение этой процедуры, но есть нюансы.
«Есть ли рынок для этих активов, насколько привлекательно предложение государства, что государство намерено приватизировать и, соответственно, цена вопроса — сколько за это собирается получить? На все эти вопросы пока нет ответов, поэтому интерес инвесторов чисто гипотетический: "Да, это было бы неплохо"», — констатировал собеседник издания.
Впрочем, «рано или поздно» передача госсобственности произойдет, полагает Масленников. Свидетельством тому — интенсивность дискуссий на эту тему в последнее время. В этой связи экономист предположил, что в проекте бюджета на следующий год могут быть отображены какие-либо «движения» в сторону как малой, так и большой приватизации.
«Но здесь я бы был очень осторожен в оценках, потому что пока отсутствует информация, которая бы мотивировала инвесторов к серьезному интересу, — уточнил Масленников. — Тем не менее, думаю, что это, естественно, обсуждается. Возможно, что решения, которые подвинут нас к серьезной приватизации, могут быть приняты в следующую финансовую трехлетку».
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