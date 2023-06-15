«Играют в опасную игру». Австралия объявила войну против российских посольств

Накануне парламент Австралии принял закон, который отменил предоставление России в аренду участка для строительства посольства — якобы «в целях безопасности». Российский политолог Владимир Жарихин в беседе с «Политикой Сегодня» заметил, что Канберра ведет себя жалко и несамостоятельно.
Как сообщила Australian Broadcasting Corporation, выделенная для РФ территория примыкала к зданию парламента, и депутаты сочли, что такая близость влечет за собой риски шпионажа. Австралийское правительство внесло данный законопроект утром 15 июня, его поддержала оппозиция, и в итоге парламентарии одобрили инициативу всего за час.
«Эти действия абсолютно необходимы для защиты интересов национальной безопасности Австралии — то, от чего парламент и наше правительство никогда не будут уклоняться», — заявила глава австралийского МВД Клэр О'Нил.
Она отметила, что этот запрет никак не помешает работе действующего посольства России в Канберре. Теперь, чтобы закон вступил в силу, его должен утвердить генерал-губернатор Дэвид Херли. В посольстве РФ принятое решение назвали очередным шагом по разрушению отношений между странами.
«С серьезным видом заявляется — мол, если Россия построит посольство в дипломатическом квартале Канберры, то сможет "потенциально вмешиваться в процессы, проходящие в здании Парламента", расположенном неподалеку. Этот аргумент еще более смехотворен, чем предыдущие предлоги», — сообщили в дипмиссии.
Дипломаты РФ пообещали отреагировать на этот шаг «адекватным образом». Договор аренды земли под посольство был заключен в 2008 году сроком на 99 лет. А возможность строительства нового посольского комплекса на этом участке Россия получила 12 лет назад — в 2011 году, но проект долгое время откладывался.
Как сообщил по этому поводу «Политике Сегодня» политический аналитик, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, австралийцы переняли природную подозрительность от своих предков.
«Наверное, наши дипломаты потенциально могут представлять какую-то опасность и для австралийцев, и для коал, для кенгуру и других сумчатых животных. Но поскольку работники диппредставительства сконцентрированы на дипломатической работе и привыкли находиться только в своем здании, то эту опасность австралийцы несколько переоценили. Такую опасливость можно объяснить только той наследственностью, которую они получили от первых переселенцев — британских каторжников и других нарушителей закона», — отметил аналитик.
Усмотреть в поведении российских дипломатов склонность нарушать международные законы могли только не в меру подозрительные люди, указал он.
«На австралийском континенте очень трудно организовать какую-то военную базу, направленную против России — просто в силу максимальной географической удаленности. Поэтому им приходится вот таким образом выражать свое негативное отношение к нашей стране, чтобы полностью идти в тренде, задаваемом США и Евросоюзом. Тем самым Канберра вновь продемонстрировала свою несамостоятельность и уязвимость — несмотря на то, что это единственная в мире страна, которая занимает целый континент», — рассуждает Жарихин.
Запрет на возведение нового российского посольства стоит в одном ряду с недружественными шагами европейских стран, регулярно высылающих наших дипломатов и закрывающих диппредставительства РФ на своей территории, считает он.
«В любом случае, такие шаги со стороны австралийцев выглядят малоцивилизованно, что понятно — ведь они территориально очень далеки от Европы. При этом австралийцы играют в опасную игру — в США их вполне могут принять за сторонников экс-президента США Дональда Трампа. Ведь именно при Трампе-президенте началась война с российскими диппредставительствами на территории Америки, тогда были закрыты сразу несколько крупных консульств РФ, в том числе, в Сан-Франциско. Поэтому в команде Джо Байдена вполне могут воспринять такие действия Канберры как выражение симпатии к политике Трампа — и сделать соответствующие выводы», — заключил политолог.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Австралия хочет стать «отличницей по русофобии», приняв решение об аннулировании договора аренды участка для строительства нового здания посольства России. По его словам, австралийское руководство продолжает двигаться в русле той русофобской политики, которая наблюдается в странах коллективного Запада.