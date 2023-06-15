«Играют в опасную игру». Австралия объявила войну против российских посольств

Дипломаты РФ пообещали отреагировать на этот шаг «адекватным образом». Договор аренды земли под посольство был заключен в 2008 году сроком на 99 лет. А возможность строительства нового посольского комплекса на этом участке Россия получила 12 лет назад — в 2011 году, но проект долгое время откладывался.