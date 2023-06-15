Полковник ВС США назвал наступление украинской армии бессмысленной «кровавой баней»

Блэк подчеркнул, что требования Вашингтона и других якобы «друзей» киевского режима о продолжении боевых действий бесчеловечны и в первую очередь вредят населению Украины. Он призвал как можно быстрее начать содержательный диалог о мирном урегулировании украинского кризиса.