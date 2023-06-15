Начавшееся в июне масштабное контрнаступление ВСУ не оправдало своих ожиданий и обернулось настоящей трагедией для украинской армии. Об этом заявил полковник американской армии Ричард Блэк.
«Наступление Украины натолкнулось на стальную стену. 7000 убитых, 160 танков и 360 бронетранспортеров уничтожено всего за одну неделю с незначительным успехом. Это бессмысленная кровавая баня», — отметил бывший сенатор.
Блэк подчеркнул, что требования Вашингтона и других якобы «друзей» киевского режима о продолжении боевых действий бесчеловечны и в первую очередь вредят населению Украины. Он призвал как можно быстрее начать содержательный диалог о мирном урегулировании украинского кризиса.