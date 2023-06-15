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РИА Новости опубликовало документальный фильм об освобождении Артемовска штурмовиками ЧВК «Вагнер»

Политика
РИА Новости опубликовало документальный фильм об освобождении Артемовска штурмовиками ЧВК «Вагнер»

Военкоры РИА Новости выпустили документальный фильм о подвиге бойцов ЧВК «Вагнер». Картина получила название «Артемовск. Реквием по Бахмуту».

«Журналисты Александр Харченко и Сергей Шилов провели месяцы в зоне боевых действий, собирая уникальные кадры освобождения города российскими силами», — сообщает Telegram-канал «Зубовский, 4».

Документальная лента содержит в себе материалы со съемок ожесточенных сражений в бывшем Бахмуте. Бойцы ЧВК «Вагнер» освобождали населенный пункт 224 дня, планомерно вытесняя противника и ликвидируя постоянно прибывающие силы ВСУ.

Военкоры провели с российскими бойцами несколько месяцев. Им удалось заснять боевую работу штурмовиков и пообщаться с командирами «Оркестра».

Артемовск был освобожден 20 мая 2023 года. Победа «музыкантов» дала российским подразделениям на других направлениях оперативный простор, так как Киеву приходилось регулярно перебрасывать в населенный пункт дополнительные подразделения.

Полная версия фильма о «Бахмутской мясорубке» доступна для просмотра на сайте РИА Новости.

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