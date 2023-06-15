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Песков усомнился, что Подоляк осведомлен о планах командования ВСУ относительно контрнаступления

Армия
Песков усомнился, что Подоляк осведомлен о планах командования ВСУ относительно контрнаступления

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился в том, что советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк знаком со всеми планами командования ВСУ.

Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал заявление Подоляка о том, что Украина еще не начинала контрнаступление.

«Он же не министр обороны, я не думаю, что он точно знает», — сказал Песков.

Ранее Подоляк сообщил, что в настоящее время ВСУ проводят «тестирование», нанося удары в различных направлениях.

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