Песков усомнился, что Подоляк осведомлен о планах командования ВСУ относительно контрнаступления

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился в том, что советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк знаком со всеми планами командования ВСУ.
Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал заявление Подоляка о том, что Украина еще не начинала контрнаступление.
«Он же не министр обороны, я не думаю, что он точно знает», — сказал Песков.
Ранее Подоляк сообщил, что в настоящее время ВСУ проводят «тестирование», нанося удары в различных направлениях.