WSJ: Япония и США рассматривают возможность передачи ВСУ снарядов калибра 155 миллиметров

Министерство обороны Японии договаривается с Соединенными Штатами о возможности предоставить Украине артиллерийские 155-миллиметровые снаряды. Об этом информируют журналисты The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.
«Япония рассматривает возможность поставки артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров в США в соответствии с соглашением 2016 года, которое позволяет двум странам обмениваться боеприпасами в рамках их давнего альянса в области безопасности», — говорится в публикации.
По словам авторов статьи, таким образом Пентагон, поддерживающий ВСУ в зоне конфликта на Украине, восполнит собственные запасы снарядов. На сегодняшний день неизвестно, какое именно количество боеприпасов будет поставлено.