Спасенная ЧВК «Вагнер» жительница Соледара рассказала об эвакуации из города

Бойцы ЧВК «Вагнер» полностью взяли на себя эвакуацию гражданских из Соледара, когда город еще контролировали украинские войска. Об этом заявила пожилая местная жительница Валентина Стороженко.
По словам женщины, она до последнего не хотела покидать Соледар — «вагнеровцам» буквально пришлось уговаривать ее эвакуироваться.
«Мы не хотели уезжать. Ну, я – старуха, понимаете, я хотела дома быть. Долго нас уговаривали, правда. Уже сказали: «Вас же убьют, вы понимаете. Стреляют же». Нас пятнадцать человек было», – поделилась Стороженко.
Процесс эвакуации осложнялся тем, что ВСУ при взорвали все мосты через местные реки. «Музыканты» соорудили деревянную переправу, чтобы помочь горожанам покинуть населенный пункт.
«Нас вывели, а там уже ждала машина. Посадили и повезли в Попасную. Там нас покормили и положили спать. Потом нас в Первомайск повезли. Все было нормально, «вагнеровцы» помогали», — вспоминает женщина.
Стоит отметить, что аналогичным образом ЧВК «Вагнер» вела эвакуацию в Артемовске — процесс шел параллельно с тяжелыми боями. Нередко при выводе гражданских российским бойцам приходилось буквально закрывать людей собой, поскольку ВСУ открывали огонь по эвакуируемым, умышленно целясь в женщин и детей.