Спасенная ЧВК «Вагнер» жительница Соледара рассказала об эвакуации из города

Стоит отметить, что аналогичным образом ЧВК «Вагнер» вела эвакуацию в Артемовске — процесс шел параллельно с тяжелыми боями. Нередко при выводе гражданских российским бойцам приходилось буквально закрывать людей собой, поскольку ВСУ открывали огонь по эвакуируемым, умышленно целясь в женщин и детей.