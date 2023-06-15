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Путин заявил о важности стратегических отношений России и Алжира

Политика
Путин заявил о важности стратегических отношений России и Алжира

Российский президент Владимир Путин встретился с коллегой из Алжира Абдельмаджидом Теббуном, который прибыл в Москву с государственным визитом, говорится на сайте Кремля.

В рамках переговоров стороны обсудят развитие стратегического сотрудничества между государствами, а также вопросы международной повестки, включая ситуацию на Ближнем Востоке и севере Африки.

«Отношения с Алжиром имеют для нашей страны особое значение и носят стратегический характер», — отметил Путин во время встречи.

Президент РФ ранее провел переговоры с премьером Кубы Мануэлем Марреро и выразил надежду на дальнейшее развитие отношений Москвы и Гаваны.

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