Путин заявил о важности стратегических отношений России и Алжира

Российский президент Владимир Путин встретился с коллегой из Алжира Абдельмаджидом Теббуном, который прибыл в Москву с государственным визитом, говорится на сайте Кремля.
В рамках переговоров стороны обсудят развитие стратегического сотрудничества между государствами, а также вопросы международной повестки, включая ситуацию на Ближнем Востоке и севере Африки.
«Отношения с Алжиром имеют для нашей страны особое значение и носят стратегический характер», — отметил Путин во время встречи.
Президент РФ ранее провел переговоры с премьером Кубы Мануэлем Марреро и выразил надежду на дальнейшее развитие отношений Москвы и Гаваны.