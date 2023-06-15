Эксперт из Китая назвал санкции Запада толчком к трансформации мировой финансовой системы

Аналитик во время беседы с журналистами на полях ПМЭФ-2023 уточнил, что поводом для модернизации нынешней системы стали санкции западных стран в отношении РФ и других государств. Сейчас под теми или иными рестрикциями находятся крупные экспортеры нефти.