Эксперт из Китая назвал санкции Запада толчком к трансформации мировой финансовой системы

Мировая экономическая система, основанная на долларе, получила внушительную пробоину из-за желания большого количества стран использовать при международных расчетах альтернативные валюты, заявил вице-президент Университета международного бизнеса и экономики (UIBE) Гун Цзюн.
Аналитик во время беседы с журналистами на полях ПМЭФ-2023 уточнил, что поводом для модернизации нынешней системы стали санкции западных стран в отношении РФ и других государств. Сейчас под теми или иными рестрикциями находятся крупные экспортеры нефти.
Кроме того, многие государства встали на путь дедолларизации после того, как власти США попытались конфисковать частную собственность РФ после начала СВО. Гун Цзюн также добавил, что власти Китая в нынешней ситуации стремятся заключать с другими странами соглашения о валютных свопах.