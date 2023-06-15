СМИ: сенатора Долгова избили в Москве из-за отказа подвезти пенсионера на гольфкаре

Тогда бизнесмен сделал члену Совета Федерации замечание, на что последний принялся оскорблять предпринимателя и других пассажиров электрокара, а затем и вовсе перешел к угрозам. Спор перерос в драку: как пишет Baza, Денис И. нанес несколько ударов Долгову и его сыну.