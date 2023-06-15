СМИ: сенатора Долгова избили в Москве из-за отказа подвезти пенсионера на гольфкаре

Российского сенатора Константина Долгова избили в «Лужниках» из-за его отказа подвезти на стадион пенсионера. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев конфликта, произошедшего несколько дней назад между зампредом комитета Совета Федерации по экономической политике и 43-летним бизнесменом Денисом И.
По данным издания, ссора разгорелась во время того, как Долгова везли на матч финала Фонбет Кубка России на гольфкаре — сенатор направлялся на трибуну для «очень важных гостей». По пути его попросили подвезти идущего на стадион пенсионера, однако политик отказался, причем якобы в грубой форме.
Тогда бизнесмен сделал члену Совета Федерации замечание, на что последний принялся оскорблять предпринимателя и других пассажиров электрокара, а затем и вовсе перешел к угрозам. Спор перерос в драку: как пишет Baza, Денис И. нанес несколько ударов Долгову и его сыну.
«После стычки сенатор якобы "начал активно размахивать корками" и пригрозил со всеми разобраться. Вскоре в конфликт включилась и полиция. На вопрос журналистов "Базы" о драке Константин Долгов сообщил, что он находится на ПМЭФ и что сейчас "у страны совсем другая повестка"», — говорится в публикации.
Ранее Долгов рассказал, что его избил бизнесмен из Архангельска. По его словам, в момент нападения он с сыном находился в районе спортивного комплекса «Лужники».