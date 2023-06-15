Во Владимирской области бывшего главу паспортно-визового сервиса задержали за махинации

Незаконную деятельность экс-директора филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России по Владимирской области, связанную с превышением должностных полномочий, зафиксировали сотрудники региональных УФСБ России и СУ СКР.
Как пишет издание «Владимирские ведомости», по данным правоохранителей, из корыстной побуждений фигурант 1979 г.р., принудительно перенаправил иностранцев по вопросам оформления и выдачи патентов в фирму своих знакомых, чем нанес ущерб госбюджету в лице ФГУП «ПВС» МВД России в размере не менее 8 млн рублей.
Также, воспользовавшись тем, что компания его знакомых функционирует в том же здании, что и ФГУП, злоумышленник заблокировал вход в помещение учреждения таким образом, чтобы иностранные граждане не могли оформить необходимые документы, минуя помещения фирмы приятелей должностного лица. Из-за чего фирма и оказала весь спектр миграционных услуг.
В июне этого года на основании переданных УФСБ России по региону материалов СУ СКР по Владимирской области в отношении нарушителя возбудили уголовное дело.