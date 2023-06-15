Во Владимирской области бывшего главу паспортно-визового сервиса задержали за махинации

Также, воспользовавшись тем, что компания его знакомых функционирует в том же здании, что и ФГУП, злоумышленник заблокировал вход в помещение учреждения таким образом, чтобы иностранные граждане не могли оформить необходимые документы, минуя помещения фирмы приятелей должностного лица. Из-за чего фирма и оказала весь спектр миграционных услуг.