Аналитик Кочетков: Сербия рискует пополнить список недружественных России стран

Ранее в Минобороны Сербии указали, что совместные военные маневры с НАТО в этом году исключены из моратория на проведение учений с участием иностранных партнеров. При этом сам мораторий, введенный в феврале 2022 года, якобы «продолжает действовать». Ранее учения Platinum Wolf проводились на территории Сербии ежегодно с 2014 по 2021 год. В последний раз в них были задействованы военнослужащие армий Боснии, Болгарии, Греции, Венгрии, Румынии, Словении, Великобритании и Франции.