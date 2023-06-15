Аналитик Кочетков: Сербия рискует пополнить список недружественных России стран

Минобороны Сербии анонсировало проведение на территории страны учений «Платиновый волк — 23» с участием войск НАТО — они состоятся в июне. Как считает политический аналитик Алексей Кочетков, это означает, что Сербия все больше отдаляется от России и входит в орбиту влияния Запада.
Как сообщили в военном ведомстве, представители вооруженных сил республики и Европейского командования армии США пройдут тактический курс, целью которого станет «подготовка к миротворческим операциям». Его организатором выступил Генштаб Сербии, обучение проводят сербские и американские инструкторы. Подготовка продлится две недели и якобы призвана повысить «оперативные возможности армии Сербии».
О том, что на территории страны с 16 по 30 июня пройдут военные учения «Платиновый волк — 23», в Минобороны Сербии сообщили еще в апреле 2023 года. В маневрах примут участие Белград и ряд стран НАТО.
«Целью учений является поддержание уровня оперативной совместимости подразделений сербской армии для участия в международных миротворческих операциях», — сообщили военные.
Как заявил по этому поводу «Политике Сегодня» политолог, координатор движения «Русский союз» Алексей Кочетков, сегодня Сербия оказалась в кольце недружественных стран, и сохранять прежнюю пророссийскую позицию для Белграда крайне затруднительно.
«На мой взгляд, у сербов очень сильно изменилось внутреннее отношение к конфликту с НАТО в 1999 году, когда силы Альянса несколько месяцев нещадно бомбили эту страну. Но сегодня в этой стране выросло новое поколение, которое в массе своей уже не помнит этой войны, и тем более не помнит никакой единой Югославии, — указал политолог. — Сейчас Сербия оказалась перед выбором — либо политическая изоляция в Европе, либо утрата суверенитета — то есть, необходимость идти на поводу у Евросоюза и США. Мне кажется, сербы выбрали некий "срединный вариант", просто потому, что у них нет другого выхода».
По мнению Кочеткова, глобализация вкупе с целенаправленной информационной политикой Запада сегодня очень сильно влияет на многие народы в Европе.
«В конце концов, мы в России тоже не могли себе представить, что население Украины за относительно короткий период времени настолько сильно поменяет свои приоритеты. Примерно то же самое происходит и с сербами: у целой нации постепенно уходит дух сопротивления влиянию США и ЕС, — продолжил политолог. — Сильное влияние на сербов оказали и конфликты, в которые эта страна оказалась втянута после развала единой Югославии. Белград проиграл конфликт в Боснии и Герцеговине, в конфликте в Косово сербы, по сути, тоже потерпели поражение».
Все это повлияло и на менталитет молодого поколения сербов — большинство из них уже не видит смысла сопротивляться постепенному втягиванию страны в политическое пространство ЕС, отметил Кочетков.
«Многие молодые сербы сегодня считают это "сопротивлением неизбежному". У них сейчас даже нет выхода к морю, сербов предали даже черногорцы. То есть Сербия на сегодня полностью окружена кольцом из недружественных ей государств. При этом сербская экономика — довольно слабенькая, она во многом держится на недорогих российских энергоносителях. И сербы понимают, что самостоятельно они эту ситуацию просто не вытянут» — сообщил аналитик.
Кроме того, далеко не последнюю роль играет и пропаганда «европейских ценностей», которая активно ведется внутри страны, считает политолог.
«При помощи европейских СМИ идет постоянная обработка населения, из сознания сербов постепенно вымывается их национальная идентичность. Это процесс, который сознательно инспирируется Западом уже не одно десятилетие. Все идет к тому, что в обозримом будущем Сербия может примкнуть к числу недружественных России стран. Сейчас армия Сербии проводит совместные учения с НАТО. А местный военно-промышленный комплекс уже поставляет отдельные виды оружия в ВСУ, которые воюют с нашей армией. А ведь еще недавно Белград занимал по этому поводу весьма твердую позицию. Как говорят сегодня многие сербы, "Россия — наш брат, но она слишком далеко"», — заключил Кочетков.
Ранее в Минобороны Сербии указали, что совместные военные маневры с НАТО в этом году исключены из моратория на проведение учений с участием иностранных партнеров. При этом сам мораторий, введенный в феврале 2022 года, якобы «продолжает действовать». Ранее учения Platinum Wolf проводились на территории Сербии ежегодно с 2014 по 2021 год. В последний раз в них были задействованы военнослужащие армий Боснии, Болгарии, Греции, Венгрии, Румынии, Словении, Великобритании и Франции.