Владимир Путин по видеосвязи дал старт движению по участку трассы М-4 в обход Аксая и Краснодара

Президент России Владимир Путин по видеосвязи запустил движение по участку трассы М-4 «Дон» в Ростовской области.
Трасса идет по обходу города Аксая и по дальнему западному обходу Краснодара, пишет РИА Новости.
Президент поблагодарил строителей и рабочих и поздравил их с открытием участка трассы. Предстоит проделать огромную работу, заметил он, так как в этом году запланирован ремонт на 3,5 тыс. км федеральных дорог и 21,7 тыс. — региональных.
Обход Аксая составляет 35,5 км дороги. Предполагается, что с его открытием жителям страны станет удобнее добираться до черноморского побережья, минуя Ростов-на-Дону.