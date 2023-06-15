Члена ОП Подмосковья Бирюкова подозревают в торговле наркотиками через даркнет

Члена Общественной палаты Московской области Илью Бирюкова задержали по подозрению в торговле наркотиками через даркнет.
По предварительной информации, общественный деятель отправил в Калининградскую область два килограмма наркотических веществ в виде порошка. Полицейские остановили грузовик в поселке Невское. Транспортное средство перевозило коробки с гидроаккумуляторами, в которых были спрятаны два пакета с порошком.
По данным правоохранительных органов, отправкой грузовика занимался Бирюков. Наркотики должны были попасть в руки курьера на территории Калининградской области. Общественный деятель находится в СИЗО, против него уже возбудили уголовное дело, сообщает Telegram-канал SHOT.