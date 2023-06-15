Члена ОП Подмосковья Бирюкова подозревают в торговле наркотиками через даркнет

По предварительной информации, общественный деятель отправил в Калининградскую область два килограмма наркотических веществ в виде порошка. Полицейские остановили грузовик в поселке Невское. Транспортное средство перевозило коробки с гидроаккумуляторами, в которых были спрятаны два пакета с порошком.