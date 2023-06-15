Экономист Добромыслов: получение накопительной пенсии раньше срока не имеет смысла

Также некоторые граждане имеют право выходить на пенсию немного раньше по выслуге лет. Еще существует категория россиян предпенсионного возраста, уволенных и не сумевших устроиться на работу. Им разрешают выходить на пенсию на два года раньше, но это должны быть определенные условия, а не простое желание человека, добавил Добромыслов.