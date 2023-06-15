Экономист Добромыслов: получение накопительной пенсии раньше срока не имеет смысла

Россияне действительно могут получать накопительную часть пенсии раньше предписанного законом срока, однако в этом нет особого смысла, заявил кандидат экономических наук Константин Добромыслов.
Глава департамента социального развития аппарата Федерации независимых профсоюзов России в беседе с телеканалом «360» напомнил, что размер такого пособия не даст существенной поддержки. Сейчас оно составляет около полутора-двух тысяч рублей.
Общеустановленный пенсионный возраст для мужчин к 2027 году будет составлять 65 лет, а для женщин — 60. В стране есть люди, которые могут получать выплаты раньше срока, однако такое послабление связано с вредными и опасными условиями труда.
Также некоторые граждане имеют право выходить на пенсию немного раньше по выслуге лет. Еще существует категория россиян предпенсионного возраста, уволенных и не сумевших устроиться на работу. Им разрешают выходить на пенсию на два года раньше, но это должны быть определенные условия, а не простое желание человека, добавил Добромыслов.