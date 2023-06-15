Море в Одессе стало ярко-зеленого цвета после разрушения Каховской ГЭС

Вода в море у берегов Одессы приобрела ярко-зеленый оттенок после разрушения Каховской гидроэлектростанции.
Очевидцы сняли видео на пляже «Ланжерон». На кадрах можно увидеть позеленевшие волны. Мэрия Одессы провела анализ воды и зафиксировала превышение взвешенных веществ в 1,6 раза, железа — в два раза, а соленость воды оказалась в 2,6 раза ниже нормы.
Напомним, разрушение дамбы Каховской ГЭС в ночь на 6 июня спровоцировало неконтролируемый сброс воды в русло Днепра. В результате были смыты сельскохозяйственные посевы и затоплены населенные пункты.