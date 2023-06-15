Минобороны: ВКС РФ поразили места производства беспилотников для нужд ВСУ

Самолеты российской авиации в течение минувшей ночи нанесли сосредоточенный ракетный удар по местам производства ударных БПЛА для нужд ВСУ, заявили в Минобороны РФ.
«Сегодня ночью Воздушно-космические силы нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам производства украинских ударных беспилотных летательных аппаратов», — заявили в российском военном ведомстве.
Все назначенные к поражению объекты уничтожены, цель удара достигнута в полном объеме, подчеркнули в МО РФ.