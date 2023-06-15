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Минобороны: ВКС РФ поразили места производства беспилотников для нужд ВСУ

Армия
Минобороны: ВКС РФ поразили места производства беспилотников для нужд ВСУ

Самолеты российской авиации в течение минувшей ночи нанесли сосредоточенный ракетный удар по местам производства ударных БПЛА для нужд ВСУ, заявили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью Воздушно-космические силы нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам производства украинских ударных беспилотных летательных аппаратов», — заявили в российском военном ведомстве.

Все назначенные к поражению объекты уничтожены, цель удара достигнута в полном объеме, подчеркнули в МО РФ.

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