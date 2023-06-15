«Был на похоронах Берлускони»: Пригожин рассказал, где находился 14 июня

В СМИ появилась информация о том, что 14 июня в районе Кременной украинская армия «уничтожила большое количество войск РФ ракетным ударом». Редакция европейского издания Freiland Magazine спросила у Пригожина, может ли он подтвердить соответствующую информацию. Основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что в этот день был на похоронах бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.