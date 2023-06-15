«Был на похоронах Берлускони»: Пригожин рассказал, где находился 14 июня

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин иронично отреагировал на вопрос зарубежных журналистов о ракетном ударе ВСУ по российским войскам. Он также рассказал, где находился в день события.
В СМИ появилась информация о том, что 14 июня в районе Кременной украинская армия «уничтожила большое количество войск РФ ракетным ударом». Редакция европейского издания Freiland Magazine спросила у Пригожина, может ли он подтвердить соответствующую информацию. Основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что в этот день был на похоронах бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.
«Я ничего не могу ответить о том, что происходило 14 июня в России, так как в этот день я был на похоронах Берлускони», — пошутил Пригожин, заявление которого опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».
Итальянский экс-премьер Сильвио Берлускони ушел из жизни 12 июня на 87-м году жизни в миланской больнице San Raffaele. Траурная церемония прощания с политиком состоялась 14 июня в Кафедральном соборе Милана.