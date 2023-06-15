«Пашиняна списали в утиль». Что стоит за угрозами США провести КТО в Нагорном Карабахе

Нынешнее армянское руководство продолжает вести страну к реализации «чужих и внешних» сценариев, в то время как своего плана у них попросту нет. Еревану нужно встать на собственный путь развития, ведь возможность сделать республику успешной все еще есть, полагает политический деятель Рубен Варданян.