«Пашиняна списали в утиль». Что стоит за угрозами США провести КТО в Нагорном Карабахе

Информация о попытках Вашингтона навязать свое посредничество в вопросе Нагорного Карабаха в ультимативной форме сильно обеспокоило российскую сторону. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ в беседе с ТАСС и РИА Новости.
«Нас беспокоят появившиеся в СМИ данные о том, что США пытаются навязать свои посреднические услуги теперь еще и в диалоге между Баку и Степанакертом. В том числе путем угроз применения силы», — констатировали дипломаты в разговоре с ТАСС.
Корреспонденту РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве заявили, что такого рода сообщения со стороны представителей администрации президента США Джозефа Байдена «вызывают вопросы об адекватности американских посредников».
Переговоры через угрозы
Угрозы США провести контртеррористическую операцию в Нагорном Карабахе в случае отказа представителей непризнанной республики встретиться с делегатами из Баку стали очередным витком в армяно-азербайджанском конфликте. По крайней мере, так утверждает дипломатический источник РИА Новости из Вашингтона, аналогичные сведения днем ранее публиковала «Комсомольская правда».
«В ультимативной форме Вашингтон принуждает представителей Нагорного Карабаха согласиться в ближайшее время на встречу с азербайджанской стороной в "третьей стране" при участии американского куратора. Цель — внедрение США в регион», — заверил собеседник РИА Новости.
По его словам, в случае, если карабахское руководство не согласится на такую встречу, то в регионе пройдет «азербайджанская контртеррористическая операция». Источник также добавил, что американскую «миротворческую инициативу» продавливает министр иностранных дел Нагорного Карабаха Сергей Газарян, чьи интересы якобы «полностью совпадают с азербайджанскими».
В чем интерес США?
Периодичности встреч лидеров Азербайджана Ильхама Алиева и Армении Никола Пашиняна можно лишь позавидовать — с начала года политики успели провести несколько раундов переговоров, в том числе с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Мюнхене и президентом России Владимиром Путиным в Москве.
Попытка урегулировать конфликт также была предпринята в Брюсселе, Кишиневе и Анкаре. На лето и осень запланированы новые встречи, однако, как ранее отмечала российская сторона, посредничество ЕС и США, скорее, направлено на вытеснение Москвы из переговорного процесса, нежели на попытку стабилизировать ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.
Азербайджанский политолог Назакет Мамедова в беседе с «Политикой Сегодня» согласилась с тем, что участие американской стороны в обсуждении конфликта стало заметно активнее. Помимо намерений США обеспечить себе наибольший доступ к Южному Кавказу, усилия направлены на противодействие деятельности России и Ирана в регионе.
«Под предлогом содействия мирному процессу Запад как всегда старается вмешиваться в ход событий. Там у них кроме своих геополитических, еще и геостратегические интересы. Южный Кавказ остается главным логистическим мостом между Западом, Ближним Востоком и Центральной Азией», — напомнила Мамедова.
С точки зрения Вашингтона, предположила эксперт, урегулирование конфликта вокруг Нагорного Карабаха «станет большим достижением» и продвинет западные интересы во многих сферах, в том числе позволит уменьшить влияние России в регионе, а также предотвратит «растущее давление» со стороны Ирана.
В то же время всеобъемлющей стратегии в отношении Южного Кавказа в Соединенных Штатах пока не выработано, и это признают даже самые авторитетные американские центры, обратила внимание политолог.
Пашинян «на крючке»
В мае Пашинян заявил, что Армения признает суверенитет Азербайджана в его границах, включая Нагорный Карабах. При этом премьер уточнил, что урегулирование должно происходить путем диалога. Однако уже на следующей трехсторонней встрече с Путиным и Алиевым он устроил скандал из-за упоминания азербайджанским президентом Зангезурского коридора.
Политолог Юрий Баранчик считает, что в контексте этой истории представители западных стран уже «списали Пашиняна в утиль». После урегулирования ряда вопросов с Азербайджаном и «сдачи Карабаха» премьер непременно отправится на «политическую свалку».
«Поведение Пашиняна в последние недели можно объяснить только огромным крючком, на который он насажен. <…> Пашинян уже месяц катается по миру, ведя переговоры об урегулировании Карабахского кризиса по правилам Вашингтона. Даже заявил невероятную для армянского политика вещь: Нагорный Карабах — это Азербайджан», — пишет Баранчик в Telegram.
Введение войск в Карабах?
Информация о том, что Азербайджан якобы готов провести контртеррористическую операцию в Нагорном Карабахе с подачи США, является очередным «блефом» Вашингтона, уверена Мамедова. Баку не пойдет на такой шаг, и в Соединенных Штатах это «хорошо знают», добавила политолог.
«Особенно после переговоров в Москве и накануне подписания мирного соглашения между двумя южно-кавказскими республиками. Таким образом, они хотят очернить миротворческую миссию России, дискредитировать ее на глазах международной общественности», — объяснила Мамедова.
Нынешнее армянское руководство продолжает вести страну к реализации «чужих и внешних» сценариев, в то время как своего плана у них попросту нет. Еревану нужно встать на собственный путь развития, ведь возможность сделать республику успешной все еще есть, полагает политический деятель Рубен Варданян.
Ранее руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения, политолог Владимир Киреев в беседе с «Политикой Сегодня» рассказал, почему Никол Пашинян не может определиться с членством Армении в ОДКБ. Подробнее — в нашей статье.