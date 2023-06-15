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ЦИК назначил выборы в новых регионах России на 10 сентября

Политика
ЦИК назначил выборы в новых регионах России на 10 сентября

Центральная избирательная комиссия России обозначила 10 сентября единым днем голосования в ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях. Об этом проинформировала председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Осенью жители четырех новых регионов Российской Федерации выберут депутатов Законодательных собраний и представительных органов муниципальных образований.

«14 июня ЦИК РФ провел консультации с Минобороны РФ и ФСБ и получил от них позицию о возможности проведения голосования в четырех новых субъектах в нынешних условиях», — добавила Памфилова, выступая на заседании ЦИК.

Ранее глава ЦИК предложила организовать дистанционное электронное голосование в 24 регионах страны. По словам Памфиловой, в настоящее время комиссия рассматривает 24 соответствующих заявки.

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