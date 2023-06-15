В Алма-Ате зафиксировали вспышку ВИЧ

Три случая заражений ВИЧ выявили в Центральной клинической городской больнице Алма-Аты. В связи с этим инцидентом в город была направлена комиссия по расследованию случаев с ВИЧ-положительным статусом.
Как пишет издание «EurAsia Daily», в 2022 году в Казахстане 4000 человек заразились ВИЧ. В 2021 году было отмечено 3500 подобных случаев.
По словам министра здравоохранения Казахстана Ажар Гиният, в бывшую казахстанскую столицу была отправлена специальная комиссия. Власти хотят предотвратить внутрибольничное заражение. По результатам проверки будет представлена полная информация, сообщила глава Минздрава РК.
Члены комиссии проведут полное эпидемиологическое расследование. Следует прежде всего найти источник инфекции, пути заражения. Самые лучшие эксперты ведомства и комитетов займутся этой работой, добавила министр.