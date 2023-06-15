Жарихин объяснил желание Лепса и Баскова платить миллионы за подбитые танки ВСУ

Поп-исполнители Григорий Лепс и Николай Басков пообещали выплачивать российским военным по миллиону рублей за каждый подбитый танк Leopard Вооруженных сил Украины (ВСУ). Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин полагает, что эту благородную инициативу могут поддержать и другие известные люди.
Накануне в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прошло закрытое мероприятие, организованное «Русской Медиагруппой». Владелец этой компании, экс-участник группы «Земляне» Владимир Киселев заявил, что российские артисты не должны собирать деньги на концертах в столицах — эти средства следует направить на более важные цели.
«Мы обязуемся выплатить по миллиону рублей каждому бойцу, который подобьет танк Leopard или Leopard-2 украинской армии. Мы — одни из первых людей с Григорием Лепсом, которые внесут свой денежный вклад лично, — объявил Николай Басков. — Как представители творческой индустрии, мы вносим свой вклад в победу наших бойцов. Конечно, они делают это на основе своей гражданской позиции. Но мы хотим, чтобы они знали, что мы — с ними рядом, в их победе и успехе».
Григорий Лепс, со своей стороны, также заявил о необходимости оказывать поддержку российским военным.
«Что и как бы ни делали другие люди, мы лично считаем нужным помогать нашим бойцам до тех пор, пока можем действительно погибнуть за Отечество. Каждый из здесь присутствующих был в Донбассе уже не один раз. Поэтому мы и решили поступить так, а не иначе», — сказал он.
Позднее стало известно, что к этой инициативе присоединился известный эстрадный певец и композитор Юрий Антонов. Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с российскими военкорами указал, что участникам СВО за сбитый самолет полагается 300 тысяч рублей, за уничтоженный танк — 100 тысяч рублей. Он пообещал взять под личный контроль ситуацию, когда такие выплаты нашим военным задерживаются или вовсе не осуществляются.
В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что инициативы о дополнительном вознаграждении за захват или уничтожение поставленных Киеву танков Abrams и Leopard поступали в Кремль не только от региональных властей РФ, но и от крупных бизнесменов.
Как сообщил по этому поводу «Политике Сегодня» политолог, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, готовность российских артистов оказать поддержку участникам спецоперации демонстрирует то, что они все более солидарны с политикой государства.
«Что касается невыплат российским военным за уничтоженную военную технику ВСУ, то думаю, что это — не более чем бюрократические задержки в Минобороны РФ, а также "самодеятельность на местах". Вряд ли это — какая-то принципиальная позиция военного руководства. Странно, конечно, когда в такой жесткой, вертикально выстроенной структуре, как наша армия, важные решения по выплатам личному составу зачастую принимают даже не полковники или подполковники, а какие-нибудь старшие прапорщики», — отметил Жарихин.
По словам эксперта, он полностью поддерживает решение деятелей российской поп-культуры выплачивать из своего кармана средства за ликвидацию военной техники противника.
«Та инициатива, с которой выступили Лепс и Басков — во всех смыслах правильная и верная. Тем более, что для них эти деньги — мягко говоря, не последние, и с торбой в подземный переход им идти выступать не придется. Поэтому пускай делают выплаты нашим военным, если у них есть такая возможность, — сообщил Жарихин. — Думаю, на имидж самого государства от этого никак не повлияет, ведь наши селебритиз намерены делать выплаты не вместо, а помимо государственных средств. Это — святое дело».
Тем более что в нынешней ситуации те огромные деньги, которые зарабатывают наши звезды, за границей они потратить все равно не могут, отметил аналитик.
«Шикарные яхты, принадлежащие русским, сегодня в Европе принято арестовывать, виллы — национализировать, счета — замораживать и т.д. В общем, богатым русским сегодня в западных странах не рады, а значит, им пришло время тратить миллионы на более благородные, патриотические цели» — заключил Жарихин.
В ноябре 2022 года стали известны размеры дополнительных выплат участникам СВО, полагающиеся за уничтожение военной техники ВСУ. В специальной брошюре, обнародованной Минобороны РФ, было схематично описано, что за каждый нейтрализованный самолет, вертолет и танк военным должны выплачивать 300 тысяч, 200 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно.
Кроме того, любой участник СВО, который ликвидирует беспилотник противника, может рассчитывать на вознаграждение в размере 50 тысяч рублей. Также доплаты положены тем военным, кто уничтожит боевую машину пехоты, бронетранспортер, боевую машину десанта, самоходную артиллерийскую установку или боевую машину РЗСО противника.