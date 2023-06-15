Жарихин объяснил желание Лепса и Баскова платить миллионы за подбитые танки ВСУ

Позднее стало известно, что к этой инициативе присоединился известный эстрадный певец и композитор Юрий Антонов. Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с российскими военкорами указал, что участникам СВО за сбитый самолет полагается 300 тысяч рублей, за уничтоженный танк — 100 тысяч рублей. Он пообещал взять под личный контроль ситуацию, когда такие выплаты нашим военным задерживаются или вовсе не осуществляются.