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Песков заявил, что в Кремле не знают о проверке «Ельцин-центра» Минюстом России

Общество
Песков заявил, что в Кремле не знают о проверке «Ельцин-центра» Минюстом России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о проверке «Ельцин-центра» в Екатеринбурге на предмет деятельности иностранного агента.

В Кремле не в курсе осуществления данного мероприятия. Там также не знают, что стало поводом для проверки, однако это нормальная работа Министерства юстиции России, заявил Песков в беседе с журналистами.

Ранее замглавы Минюста РФ Олег Свириденко в ходе заседания комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ сообщил о проведении проверки «Ельцин-центра».

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