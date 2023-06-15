Песков заявил, что в Кремле не знают о проверке «Ельцин-центра» Минюстом России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о проверке «Ельцин-центра» в Екатеринбурге на предмет деятельности иностранного агента.
В Кремле не в курсе осуществления данного мероприятия. Там также не знают, что стало поводом для проверки, однако это нормальная работа Министерства юстиции России, заявил Песков в беседе с журналистами.
Ранее замглавы Минюста РФ Олег Свириденко в ходе заседания комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ сообщил о проведении проверки «Ельцин-центра».