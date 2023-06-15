Песков рассказал о намерении Австралии стать «отличницей» по русофобии

Австралия хочет стать «отличницей» по русофобии, приняв решение об аннулировании договора аренды участка для возведения нового здания российского посольства, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря главы государства, австралийское руководство продолжает двигаться в направлении авторов русофобской политики, которая наблюдается в странах коллективного Запада.
«Австралия пытается там быть отличником среди вот этих стран», — сказал Песков, говоря о ситуации со зданием посольства РФ.
Австралийский премьер Энтони Альбанезе ранее сообщил, что законопроект об отмене договора аренды участка для представительства РФ был направлен на рассмотрение парламента.