На Новый Уренгой обрушился снегопад

Осадки в виде снега выпали в Новом Уренгое. Очевидцы запечатлели метель на видео и фото и опубликовали снимки в Сети.
Стихия обрушилась на регион утром 15 июня. Жители Нового Уренгоя поздравили друг друга с первым летним снегом. По данным синоптиков, до конца дня в городе будет бушевать сильный ветер.
Стоит напомнить, что администрация Нового Уренгоя призвала ямальцев без необходимости не выходить из дома из-за непогоды, а также не отпускать детей на улицу. Из-за урагана с городского флагштока сняли триколор.