Участника СВО не пустили в бар в Воронеже из-за военной формы

Бывший депутат Госдумы Роман Худяков отметил, что столь «вопиющая» ситуация случается уже не в первый раз — аналогичный инцидент произошел и в 2022 году, но тогда была надежда на то, что он станет первым и последним. По его мнению, мужчину должны были не просто пустить в бар, но и «обслужить по первому разряду, проявить почет и уважение», поскольку он стоит на защите российских границ.