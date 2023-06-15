Участника СВО не пустили в бар в Воронеже из-за военной формы

В Воронеже участника СВО не пустили в одно из местных заведений из-за якобы неподобающего внешнего вида — он был одет в военную форму, что не понравилось сотрудникам бара «Понеслось». Об этом сообщает издание «Блокнот Воронеж».
Инцидент произошел в пятницу, 9 июня, около 22:00. На кадрах, распространившихся в Сети, видно, как встречающий гостей на входе работник бара просит охранника не впускать мужчину в военной форме, объясняя это тем, что в заведении «работает фейс-контроль и дресс-код».
«Он [военный — прим. ред.] не подходит под наш фейс-контроль. <…> Мы в таком виде не пропускаем. В военной форме. Мы, к сожалению, отказываем в обслуживании», — заявил сотрудник.
За участника СВО вступился один из очевидцев — он тут же вызвал полицию, но правоохранители так и не приехали даже спустя полтора часа. По его словам, военнослужащий, которого не пустили в заведение, был в Воронеже проездом.
Бывший депутат Госдумы Роман Худяков отметил, что столь «вопиющая» ситуация случается уже не в первый раз — аналогичный инцидент произошел и в 2022 году, но тогда была надежда на то, что он станет первым и последним. По его мнению, мужчину должны были не просто пустить в бар, но и «обслужить по первому разряду, проявить почет и уважение», поскольку он стоит на защите российских границ.
«Не знаю, как у вас, а у меня горячее желание это заведение и всех этих недоумков немедленно прикрыть! <…> Пусть бар не закрывают власти Воронежа. Но штраф должен быть такой, чтобы владельцы заведения “Понеслось” навсегда усвоили урок: не пустить человека в военной форме во время СВО, оскорбить наших мужиков-героев, — это вам дорого обойдется. Очень дорого!» — написал политик в Telegram-канале.
Худяков также призвал уволить сотрудника, отказавшегося обслужить участника СВО, и назвал профнепригодным охранника, выполнившего такое поручение. При этом он добавил, что в России гораздо больше тех людей, которые по-настоящему ценят «подвиг наших ребят», а все остальные «будут выявлены и сурово наказаны».
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