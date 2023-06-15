Вооруженные силы РФ добились поразительной победы над ВСУ и заполучили уникальные военные трофеи. Об этом сообщает аналитик издания Daily Express Алекс Шипман.
По его словам, начавшееся наступление не соответствует ожиданиям Киева и Запада. Он отметил, что украинские военные не могут прорвать российскую оборону и по этой причине несут серьезные потери. Речь идет не только о личном составе, но и тяжелой бронетехнике.
Недавно в МО РФ показали кадры с подбитыми немецкими танками Leopard и американскими боевыми машинами пехоты Bradley, ставшими трофеями для российской армии. Они были поражены в Запорожской области, передает «ПолитРоссия».
«Войска Владимира Путина заявляют о кошмарной победе над контрнаступлением, публикуя видеозаписи, показывающие, что американское и немецкое тяжелое вооружение было захвачено», — подчеркнул Шипман.
Аналитик добавил, что успех ВС РФ стал «кошмаром» как для Запада, так и Украины. В Германии уже заявили, что не смогут заменить уничтоженную технику.