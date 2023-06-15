Почти треть американского населения считает, что поддержка Украины со стороны Вашингтона является чрезмерной. Об этом свидетельствуют данные социального опроса населения, которое провел Куиннипэкский университет США.
Сообщается, что сторонники республиканской партии больше подвержены сомнению, что помощь киевскому режиму отвечает национальным интересам Соединенных Штатов. В этом вопросе демократы оказались преданнее Киеву.
«Две трети американцев (66%) считают, что поддержка Украины отвечает национальным интересам США, 28% считают, что это не отвечает национальным интересам», — сказано в результатах исследования.
По мнению 31% американцев, США делают слишком много для киевского режима. Еще 20% выступили за усиление помощи Украине, а 40% уверены, что ВСУ получают достаточно поддержки.