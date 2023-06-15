Захарова анонсировала участие Лаврова в заседании СМИД ОДКБ 20 июня Минске

Глава МИД России Сергей Лавров 20 июня присоединится к заседанию СМИД ОДКБ в Минске. Об этом проинформировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
На брифинге в рамках ПМЭФ дипломат напомнила, что в 2023 году председателем ОДКБ является Белоруссия. Планируется, что по результатам мероприятия будет одобрено несколько совместных документов
«Двадцатого июня в Минске министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности», — сообщила Захарова.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предупредил, что Украина угрожает ОДКБ. Речь идет о разработке и применении ядерного оружия. Его заявлением поделились корреспонденты «Российской газеты».