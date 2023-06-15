С Новым Годом!

Диетолог Бобровский назвал способ узнать «прогноз смерти»

Общество
Диетолог Бобровский назвал способ узнать «прогноз смерти»

Людям после 40 лет необходимо сдавать анализ, который поможет оценить риск развития смертельных заболеваний, рассказал кандидат медицинских наук, диетолог Андрей Бобровский.

Проблемы с сердцем и сосудами являются самой частой причиной летальных исходов. Самой коварной болезнью считается атеросклероз, при котором в сосудах растут бляшки, но человек об этом не подозревает. В один момент происходит инфаркт или инсульт, отметил врач в эфире радио Sputnik.

Именно поэтому людям необходимо сдавать специальный анализ крови и следить за липидограммой. Она поможет выявить коэффициент атерогенности, то есть риск развития болезней сердца и сосудов. Многие врачи из других стран называют этот показатель «прогнозом смерти», передает телеканал «360».

#липидограмма #прогноз смерти #здоровье