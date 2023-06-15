Диетолог Бобровский назвал способ узнать «прогноз смерти»

Проблемы с сердцем и сосудами являются самой частой причиной летальных исходов. Самой коварной болезнью считается атеросклероз, при котором в сосудах растут бляшки, но человек об этом не подозревает. В один момент происходит инфаркт или инсульт, отметил врач в эфире радио Sputnik.