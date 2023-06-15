Диетолог Бобровский назвал способ узнать «прогноз смерти»

Людям после 40 лет необходимо сдавать анализ, который поможет оценить риск развития смертельных заболеваний, рассказал кандидат медицинских наук, диетолог Андрей Бобровский.
Проблемы с сердцем и сосудами являются самой частой причиной летальных исходов. Самой коварной болезнью считается атеросклероз, при котором в сосудах растут бляшки, но человек об этом не подозревает. В один момент происходит инфаркт или инсульт, отметил врач в эфире радио Sputnik.
Именно поэтому людям необходимо сдавать специальный анализ крови и следить за липидограммой. Она поможет выявить коэффициент атерогенности, то есть риск развития болезней сердца и сосудов. Многие врачи из других стран называют этот показатель «прогнозом смерти», передает телеканал «360».