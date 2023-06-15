Столтенберг: обучение украинских пилотов приблизит решение вопроса о передаче Киеву истребителей F-16

Дания занимается координацией подготовки пилотов ВВС Украины по управлению истребителями F-16. Это позволит создать условия для передачи боевых самолетов Киеву. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Я признателен тем членам альянса, которые предложили начать обучение украинских пилотов. Это важно, это позволит нам позже принимать решения о поставках самолетов четвертого поколения, в частности F-16», — отметил он.
По его словам, главную роль в решении этого вопроса играет Дания, так как именно она занимается тренировками украинских летчиков. Однако, добавил представитель Североатлантического альянса, поднимать тему о поставках на Украину F-16 пока рано.
Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что контрнаступление ВСУ не принесло никаких значительных успехов. Об этом информирует «Царьград».