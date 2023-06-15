Политолог Кочетков: БРИКС уже сегодня является альтернативой «Большой семерке»

Количество стран, желающих присоединиться к формату БРИКС, продолжает расти и уже достигло почти двух десятков. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
По мнению политического эксперта Алексея Кочеткова, таким образом государства «глобального Юга» выражают свой протест против политики Запада.
Со слов дипломата, намерение такого числа государств войти в состав объединения, которое включает Бразилию, Россию, Китай, Индию и ЮАР — «это отражение возрастающей, уже очень существенной роли БРИКС на международной арене, как объединения единомышленников». Обсуждение критериев вхождения в БРИКС странами-членами продолжается, добавил Рябков. При этом он напомнил, что ЮАР в свое время, например, приняли без предварительных условий.
«Думаю, что сильные страны-кандидаты, которых немало, могут обращаться и к этому опыту тоже», — сказал замглавы МИД.
Напомним, накануне официальную заявку на вступление в БРИКС подал Египет. Российский посол в Каире Георгий Борисенко рассказал, что египетские власти заинтересованы в максимальном переводе торговли на альтернативные валюты. В 2022-м вступить в БРИКС изъявили желание Иран и Аргентина, готовность присоединиться к блоку также выражал и Алжир.
В начале июня 2023 года власти ЮАР сообщали, что число поступивших заявок на вступление в организацию выросло до 13. Всего же более 20 стран на разных уровнях заявили об интересе к членству в объединении. В Претории надеются, что процедуру расширения группы полностью утвердят к саммиту глав стран БРИКС 22–24 августа.
Как сообщил по этому поводу «Политике Сегодня» российский политолог, координатор движения «Русский союз» Алексей Кочетков, для России БРИКС — это прекрасный способ показать, что политика изоляции РФ, декларируемая Западом, попросту не работает.
«Для нас это важно уже потому, что Россию сегодня насильно пытаются изолировать, исподволь запрещая многим странам поддерживать с нами экономические или политические отношения. Поэтому расширение БРИКС — это, с одной стороны, своеобразный протест стран "глобального Юга" против запретов Запада. А с другой — прекрасная возможность для РФ противодействовать проводимой им политике изоляции» — сообщил Кочетков.
Кроме того, возрастающий интерес стран мира к БРИКС связан с возможным введением этой организацией единой валюты, а также с созданием Единого банка, который уже выдает кредиты нуждающимся и развивающимся странам, указал он.
«Что касается конкуренции с "Большой семеркой", в которую входят самые экономически развитые страны Запада, то БРИКС сегодня уже выступает ее конкурентом. Один только валовый продукт Китая составляет 18,5% от мирового, сюда же стоит добавить Индию, которая недавно стала пятой по величине экономикой мира, обойдя Британию. Не менее серьезными экономическими игроками являются Бразилия, Россия и ЮАР», — заключил Алексей Кочетков.
Напомним, БРИКС представляет собой неформальное объединение пяти стран, в которых в целом проживает 43% населения Земли. Их суммарный ВВП составляет четверть от всего мирового производства. В июне 2022 года в Пекине в формате видеоконференции был проведен 14-й саммит БРИКС. В августе 2023 года году саммит планируется провести в ЮАР в очной форме.