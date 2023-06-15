Политолог Кочетков: БРИКС уже сегодня является альтернативой «Большой семерке»

Напомним, БРИКС представляет собой неформальное объединение пяти стран, в которых в целом проживает 43% населения Земли. Их суммарный ВВП составляет четверть от всего мирового производства. В июне 2022 года в Пекине в формате видеоконференции был проведен 14-й саммит БРИКС. В августе 2023 года году саммит планируется провести в ЮАР в очной форме.