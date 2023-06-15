Страны Евросоюза лишились статуса ключевых партнеров России в торговле

Евросоюз (ЕС) за два года потерял статус ключевого торгового партнера России. Его доля в структуре внешнего товарооборота страны снизилась за этот период более чем в два раза, следует из данных приведенных на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Русланом Давыдовым, пишет РИА Новости.