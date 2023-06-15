Рогов: ВСУ понесли серьезные потери при попытке прорвать позиции ВС РФ на Ореховском направлении

Украинская армия предприняла попытку атаковать позиции ВС РФ на Ореховском направлении, но понесла потери и была вынуждена отступить назад. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Боевики ВСУ силами до двух рот попытались провести несколько атак с целью захвата наших позиций и прорыва первую линию обороны», — говорится в публикации.
По его словам, противник активизировал свои силы в районе села Работино. Он отметил, что ВСУ понесли потери и были вынуждены вернуться на прежние позиции. Российская армия подавила врага при помощи плотного артиллерийского огня.
Ранее стало известно, что Вашингтон выдвинул Киеву тайное требование, которое он будет не способен выполнить. Об этом сообщает «Царьград».