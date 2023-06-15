Аналитик Чекурова рассказала об угрозе мировой рецессии для российской экономики

Российская экономика рискует столкнуться с проблемами из-за дальнейшего замедления деловой активности в мире. Это является сейчас основным вызовом, подчеркнула глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова.
В беседе с РИА Новости она уточнила, что даже мягкая рецессия может серьезно ударить по ценам на российский экспорт. Это негативно скажется не только на компаниях, но и на потребителях, в том числе усилит давление на подавленный спрос.
Минэкономразвития ранее прогнозировало рост ВВП в текущем году на уровне 1,2%. По мнению специалистов ведомства, основной вклад в рост экономики обеспечит восстановление потребительского спроса. Центробанк допускал, что данный показатель будет находиться в коридоре 0,5-2%.