Financial Times: концерты Бейонсе в Стокгольме подстегнули инфляцию в Швеции

В Швеции столкнулись с внезапным скачком инфляции — эксперты полагают, что это связано с проведением в Стокгольме двух концертов американской певицы Бейонсе, на которые хлынули поклонники со всего мира. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на экономиста Danske Bank Майкла Грана.
Как следует из данных статистического агентства Sweden Statistics, базовый рост цен на товары и услуги в мае составил 8,2% в годовом выражении, снизившись на 0,2 п.п. по сравнению с апрелем. Наиболее ощутимо выросла стоимость проживания в отелях и питание в ресторанах (на 3,3%), также подорожали цены в заведениях для отдыха и культуры (1,6%).
При этом экономисты прогнозировали, что инфляция в среднем замедлится до 7,8%, тогда как Центробанк Швеции ожидал снижение этого показателя до 8,1%. Опрошенные FT специалисты полагают, что эффект от выступлений Бейонсе в Стокгольме сойдет на нет уже в июне.
«Ответственность за этот сюрприз несет Бейонсе. Это довольно поразительно для одного мероприятия. Раньше мы такого не видели», — констатировал Гран, добавив, что решение певицы начать мировой тур в Швеции вызвало резкий рост цен на отели, что, в свою очередь, отразилось на уровне инфляции.
В середине мая Бейонсе сыграла в Стокгольме два шоу, которые открыли ее первый за последние семь лет мировой тур Renaissance. Все билеты на концерты в шведской столице были распроданы. По данным FT, они стоили заметно меньше, чем в США: около 60–140 долларов вместо 91–689 долларов на шоу артистки в Лас-Вегасе.
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