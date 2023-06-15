Financial Times: концерты Бейонсе в Стокгольме подстегнули инфляцию в Швеции

В середине мая Бейонсе сыграла в Стокгольме два шоу, которые открыли ее первый за последние семь лет мировой тур Renaissance. Все билеты на концерты в шведской столице были распроданы. По данным FT, они стоили заметно меньше, чем в США: около 60–140 долларов вместо 91–689 долларов на шоу артистки в Лас-Вегасе.