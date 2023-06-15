Минюст РФ начал проверку екатеринбургского «Ельцин-центра» на предмет деятельности иноагента

Общественный «Ельцин-центр» в Екатеринбурге проверяют представители Минюста РФ на предмет причастности к деятельности иноагента, заявил замминистра Олег Свириденко.
Культурно-образовательная организация появилась в 2015 году. Ее назвали в честь первого российского президента Бориса Ельцина. В центре функционируют музей, галерея, книжный магазин, кафе, парк научных развлечений и другие общественные локации.
Признать «Ельцин-центр» иноагентом ранее призвал российски режиссер Никита Михалков. Он отметил, что организация наносит не меньший вред, чем закрытая радиостанция «Эхо Москвы» (признан СМИ-иноагентом в России).