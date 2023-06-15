Политолог Кузнецов оценил риск продовольственного кризиса в Прибалтике

В свою очередь латвийские власти уже начали принимать жесткие меры, чтобы снизить влияние засухи на экономику и уменьшить возможные издержки. Так, на западе страны, в Шилутском и Клайпедском районах, чиновники ввели временный запрет на посещение лесов, чтобы снизить вероятность возникновения пожара, который может перекинуться на посевные площади.