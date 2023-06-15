Политолог Кузнецов оценил риск продовольственного кризиса в Прибалтике

Продолжительная засуха в Латвии может привести к серьезным проблемам в сфере сельского хозяйства и введению чрезвычайного положения. Такое заявление сделал министр земледелия страны Дидзис Шмитс.
По его словам, Рига будет рассчитывать на помощь общеевропейских институтов, однако правительство намерено расходовать и собственные ресурсы на решение проблемы, уточнил он.
Латвийские фермеры уже бьют тревогу из-за чрезмерного осушения земель. Представители общества «Крестьянский сейм» заявили, что если в ближайшее время не пройдут дожди, то объем и качество урожая будет стремительно падать. Кроме того, они со скепсисом отнеслись к предоставляемой государством поддержке.
«Те потери, которые будут нанесены промышленности из-за засухи, составят несколько сотней миллионов. Таких денег в бюджете, конечно, не будет. Единственное, что фермеры смогли сделать – это страховые компенсации. Но и здесь предыдущее правительство сделало стратегическую ошибку. Поддержка страховых полисов снизилась на 20%», — заявил председатель правления «Крестьянский сейм» Юрис Лаздиньш.
Эстонская клубника
Вместе с латвийскими аграриями от засухи пострадали и эстонские фермеры. Согласно данным журналистов Sputnik, работники сельхоз сектора все чаще сталкиваются с финансовыми проблемами — большинству из них приходится прекращать свою деятельность.
По словам фермеров, наиболее пострадавшей оказалась сфера производства клубники. Технологический процесс серьезно зависит от погодных условий, а также наличия значительного количества рабочей силы, найм которой стало намного сложнее планировать.
«В 2011 году на заработную плату для одного человека нужно было 400 евро. Цена на клубнику с тех пор не менялась. В скором времени на одну зарплату работодателю нужно будет выделять уже около 1500 евро», — прокомментировала менеджер по закупкам и продажам сельскохозяйственного предприятия Marimarta Яаника Линдсалу.
Специалист уверена, что исходя из нынешних условий на рынке, клубничное производство стало невыгодным делом. Со следующего года предприниматели будут уменьшать размеры посевных полей, уточнила она.
Глава Сельскохозяйственной торговой палаты Эстонии Антс Ноот заявил, что проблемы в аграрном бизнесе усугубляет миграционная политика государства — она препятствует использованию труда иностранных работников. Чиновник привел пример с посольством страны в Узбекистане, которая отказала в получении визы абсолютно всем потенциальным рабочим.
«Если с погодой мы бороться не можем, то в этом случае у нас огромная просьба ко всем официальным лицам, которые связаны с процессом найма на работу сезонных работников — будьте на стороне наших фермеров», — заявил он.
Лесные пожары и неурожай
В свою очередь латвийские власти уже начали принимать жесткие меры, чтобы снизить влияние засухи на экономику и уменьшить возможные издержки. Так, на западе страны, в Шилутском и Клайпедском районах, чиновники ввели временный запрет на посещение лесов, чтобы снизить вероятность возникновения пожара, который может перекинуться на посевные площади.
По словам главного егеря Кретингского лесничества, при существующей засухе уровень пожарной опасности вырос до 90%. Жителей просят не только не курить и не бросать спички, а также отказаться от жарки шашлыка и разведения костров.
В свою очередь председатель местного Союза фермеров Римантас Пауликас оценил, что будущий урожай может быть на 60% хуже, чем обычно. Уже сейчас есть высохшие и погибшие зерновые участки.
Продовольственный кризис
Специалист по Прибалтике, политолог Борис Кузнецов считает, что данным странам не грозит глобальный продовольственный кризис. По его словам, хоть местные фермеры постраждали от засухи, однако рынок будет заполнен товарами сельхоз продукции из других стран Европы.
Более того, аналитик подчеркнул, в самом ЕС поддержат пострадавших аграриев субсидиями.
«У них есть общая сельскохозяйственная политика, которая предполагает выделение субсидий для поддержания производителей. Думаю, что у них не настолько свободный рынок, что они [прибалтийские фермеры – Прим. ред.] будут оставлены на произвол судьбы», — сказал он.
Кузнецов также добавил, что руководство Эстонии, Литвы и Латвии не пойдет на смягчение санкционной политики в отношении России, чтобы улучшить положение собственного аграрного сектора. В ближайшей перспективе, прогнозирует политолог, взаимоотношения между странами будут лишь ухудшаться.
«Надежды на какую-то взаимную торговлю все меньше и меньше. Я думаю, не стоит рассчитывать на это. Наоборот, товаров будет все меньше и меньше», — резюмировал эксперт.
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