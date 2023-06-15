Белорусские пограничники в конце мая сбили ударный беспилотник ВСУ в Гомельской области

Беспилотный летательный аппарат, принадлежавший украинским военным, был сбит белорусскими пограничниками в конце мая на территории Гомельской области. Об этом информирует госпогранкомитет республики.
«В Лоевском районе пограничный наряд услышал звук двигателя беспилотного летательного аппарата. Впоследствии в небе был обнаружен беспилотник, двигавшийся с украинской территории в тыл Республики Беларусь», — говорится в сообщении.
Известно, что для перехвата вражеского БПЛА белорусские пограничники использовали штатное вооружение, в результате чего прикрепленный к аппарату снаряд сдетонировал.