МИД России усомнился в адекватности властей США из-за угроз в адрес Нагорного Карабаха

Новости о действиях американской администрации во главе с президентом Джо Байденом по отношению к Нагорному Карабаху вызывают вопросы об адекватности Соединенных Штатов, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.
До этого дипломатический источник из Вашингтона рассказал, что руководство США оказывает давление на Карабах и принуждает его к переговорам с Азербайджаном. В противном случае в регионе могут начать контртеррористическую операцию.
«Сообщения об угрозах представителей администрации Байдена в адрес Нагорного Карабаха вызывают вопросы об адекватности американских посредников», — сказали дипломаты в беседе с РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Армения заявила о готовности признать Карабах частью Азербайджана.