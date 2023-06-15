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МИД России выразил представителю Канады демарш из-за конфискации самолета Ан-124

Политика
МИД России выразил представителю Канады демарш из-за конфискации самолета Ан-124

Министерство иностранных дел РФ вызвало заместителя главы дипломатической миссии Канады в Москве, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

По словам дипломатов, канадскому представителю выразили демарш из-за решения Оттавы конфисковать российский самолет Ан-124.

«Подчеркнуто, что российская сторона расценивает подобный шаг, предпринятый, как было заявлено премьер-министром Дж. Трюдо, с целью передать борт режиму в Киеве, как циничное воровство», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В МИД подчеркнули, что действия канадского руководства будут иметь серьезные последствия для отношений Москвы и Оттавы.

Ранее сообщалось, что власти Канады заявили о распоряжении арестовать российский Ан-124 «Руслан» для конфискации воздушного судна.

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