Киев объявил о начале масштабного контрнаступления, но ВСУ столкнулись с проблемами из-за хорошо укрепленной обороны российской армии. Об этом сообщил военный аналитик издания Reuters Роб Ли.
«Риск для них заключается в том, что прежде, чем они доберутся до этой линии обороны, они слишком сильно пострадают, и им будет слишком сложно прорвать ее», — пояснил он.
Роб Ли добавил, что ВС РФ пытаются добиться полного истощения сил и возможностей противника. Это стало для Украины и Запада серьезной проблемой.
Ранее «Царьград» сообщал, что российская армия успешно сдерживает наступление ВСУ на Запорожском направлении. Однако по этой причине военные работают круглые сутки.